شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يناشد المسؤولين في الدولة التدخل لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناشد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، المسؤولين في مصر بالتدخل لإنهاء الأزمة المشتعلة بين ناديي الأهلي والزمالك.

وقال «ميدو»، عبر برنامجه «أوضة اللبس، على قناة «النهار»: «ما ينفعش ماتكلمش عن أزمة الأهلي والزمالك، لكن مش هاخصص برنامجي في المشاكل لكان لازم أتكلم عن التقدم والتطوير».

وأضاف: «الخناقة مشتعلة بين الناديين، وأصبح الأهلي والزمالك في صراع بين محامين»، وتساءل: «مفيش حد يقدر يقول للاثنين يقعدوا مع بعض علشان خاطر مصر؟».

وتابع: «الخناقة مش بين رئيسي الناديين، الخناقة بين الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر وأفريقيا».

وواصل: «بيانات بتطلع ولجان إلكترونية شغالة توجه الموضوع، وكل ده بيشغلنا عن الأهم وصالح الكرة المصرية. الخناقات كانت موجود وهتفضل موجودة، لكن كان في حدود مش بالشكل اللي شايفينه».

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