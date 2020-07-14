شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يناشد المسؤولين في الدولة التدخل لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناشد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، المسؤولين في مصر بالتدخل لإنهاء الأزمة المشتعلة بين ناديي الأهلي والزمالك.
وقال «ميدو»، عبر برنامجه «أوضة اللبس، على قناة «النهار»: «ما ينفعش ماتكلمش عن أزمة الأهلي والزمالك، لكن مش هاخصص برنامجي في المشاكل لكان لازم أتكلم عن التقدم والتطوير».
وأضاف: «الخناقة مشتعلة بين الناديين، وأصبح الأهلي والزمالك في صراع بين محامين»، وتساءل: «مفيش حد يقدر يقول للاثنين يقعدوا مع بعض علشان خاطر مصر؟».
وتابع: «الخناقة مش بين رئيسي الناديين، الخناقة بين الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر وأفريقيا».
وواصل: «بيانات بتطلع ولجان إلكترونية شغالة توجه الموضوع، وكل ده بيشغلنا عن الأهم وصالح الكرة المصرية. الخناقات كانت موجود وهتفضل موجودة، لكن كان في حدود مش بالشكل اللي شايفينه».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
83,001
-
تعافي
24,975
-
وفيات
3,935
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يناشد المسؤولين في الدولة التدخل لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.