شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: رئاسة الزمالك بالنسبة لي أغلى من مليارات العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مليارات العالم لا تغنيه عن رئاسة نادي بحجم وعراقة الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"جائتني رسالة تعرض عليّ الحصول على 15 مليون دولار من شخص قطري من أجل التنازل عن رئاسة الزمالك و10 ملايين أخرى لعدم الترشح مجددا، ومليارات العالم لا تغنيني عن خدمة النادي".

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الثالثة للكشف عن كورونا اليوم الإثنين خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب، وذلك بعدما خضع الفريق لمسحتين قبل السفر للانتظام فى المعسكر وأثبتت المسحتان إصابة مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق ومنتصر الرملاوى الإدارى ومحمد السيد ميشو أخصائي التأهيل بكورونا، فيما تماثل مصطفى فتحى للشفاء فى حين يخضع باقى المصابين لبروتوكول العلاج فى المنزل خلال الفترة الحالية، وتحسنت حالتهم فى الأيام القليلة الماضية وفقًا لتأكيدات الجهاز الطبى للفريق الأبيض.