شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: هل سيأتي من لديه نفس قدرات مرتضى منصور لجلب حقوق النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إنه لو قرر مرتضى منصور ترك رئاسة النادى الأبيض هل سيأتى مَن لديه نفس القدرات لجلب حقوق النادي.

أضاف أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية:" إذا قرر مرتضى منصور عدم المشاركة في انتخابات الزمالك المقبلة سيترك النادي في حالة جيدة ماديا ورياضيا لكن في الفترة القادمة هل سيأتي مَن لديه نفس القدرات لجلب حقوق النادي".

تابع أمير:" البعض يحزن عندما يقول مرتضى منصور أنه أكثر من حصد بطولات عكس عهده السابق، لكن حقوق الزمالك كانت مهدرة وما يقوله لا يقلل أبدا من تاريخ النادي، نستحق أكثر من ذلك