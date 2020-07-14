شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: رؤساء الأهلى بيكملوا بعض والزمالك كان يحتاج مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن النادى الأهلى رؤسائه يكملون بعضهما الأخر في تحقيق النجاحات والإنجازات.
وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية:" الأهلى رؤسائه بيكملوا بعض مثلا الكابتن صالح سليم حقق إنجاز يأتي من بعده ليكمل النجاح".
تابع :" الزمالك كان يحتاج مرتضى منصور ولا بد أن نفكر في وضع الزمالك بعد مرتضى منصور لأن ما حققه كثيرا".
وواصل:" من علمنى أن الانتخابات "جيم" وتنتهى الخصومة بعده الدكتور كمال درويش ومن بعد مرتضى منصور".
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