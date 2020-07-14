شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: وائل جمعة كان ينضم للمنتخب بالمجاملات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدكه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" وائل جمعة إخواني ورفضت انضمامه للزمالك وباع نفسه لقطر الدولة المعادية لوطنه". Advertisements وأكمل:" وائل جمعة كان مدافع دون المستوى وانضم لمنتخب مصر بالمجاملات". خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الثالثة للكشف عن كورونا اليوم الإثنين خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب، وذلك بعدما خضع الفريق لمسحتين قبل السفر للانتظام فى المعسكر وأثبتت المسحتان إصابة مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق ومنتصر الرملاوى الإدارى ومحمد السيد ميشو أخصائي التأهيل بكورونا، فيما تماثل مصطفى فتحى للشفاء فى حين يخضع باقى المصابين لبروتوكول العلاج فى المنزل خلال الفترة الحالية، وتحسنت حالتهم فى الأيام القليلة الماضية وفقًا لتأكيدات الجهاز الطبى للفريق الأبيض.

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