شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: من حق مرتضى منصور التباهى بنجاحاته مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إن من حث مرتضى منصور التباهى بما حققه من النجاحات مع النادى الأبيض.

أضاف أمير:" إذا قرر مرتضى منصور عدم المشاركة في انتخابات الزمالك المقبلة سيترك النادي في حالة جيدة ماديا ورياضيا، لكن في الفترة القادمة هل سيأتي مَن لديه نفس القدرات لجلب حقوق النادي".

وتحدث أمير مرتضى عن شقيقه أحمد في تصريحات تلفزيونية قائلا:" أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نشيط من أيام عمله في مجلس الدكتور كمال دوريش ومن الظلم أن نختزل له شيء لمجرد عمله في مجلس مرتضى منصور".

وأتم تصريحاته عن جروس المدير الفنى الأسبق للزمالك :" امتلك وثائق تؤكد أن جروس رفض التجديد للزمالك".