شكرا لقرائتكم رئيس طبية الجبلاية: شفاء 15 لاعب من المصابين بكورونا في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه يتابع المسحات الطبية لكل الأندية وهناك 3 أندية أجروا المسحة الرابعة أول أمس وهم وادي دجلة والانتاج والمقاولون وجميعهم جاءت سلبية، بخلاف 5 أندية أخرى أجروا المسحة أمس.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: الأجهزة الطبية تأخذ الإجراءات اللازمة من فحص طبي شامل قبل عودة اللاعبين الذين أصيبوا بكورونا للتدريبات.

تابع: اللاعبين والرياضيين هم أقل عرضة وتكون لديهم مقاومة للفيروس ومعظم الحالات الإيجابية كانت بدون أعراض.

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كشف: تم شفاء من 2 إلى 15 لاعب منهم لاعبي نطا الخمسة ولاعب المقاولون والانتاج الحربي وكان 27 عينة ايجابية.

أضاف: عدد كبير من فرق الدوري بدأت معسكرات لأن المعسكرات تقل معها احتمالية الإصابات لعدم الاختلاط بأشخاص من الخارج.