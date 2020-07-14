شكرا لقرائتكم خبر عن 30 لاعباً في تدريبات كلباء استعداداً للموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن فريق اتحاد كلباء تدريباته الجماعية، مساء أمس الاثنين، بمشاركة 30 لاعباً، تحت قيادة المدرب الأورغوياني خورخي دا سيلفا، وذلك استعداداً للموسم الجديد.
وطبق النادي إجراءات احترازية مشددة، في إطار حرص النادي على سلامة وصحة اللاعبين والجهازين الفني والإداري وجميع العاملين، وتم تقسيم اللاعبين خلال التدريبات إلى أربع مجموعات، وتوزيعهم على ملعبين، وكان لاعبو كلباء خضعوا للفحوص الطبية الخاصة بفيروس «كورونا»، وجاءت جميع النتائج سلبية، سواء للاعبين أو أفراد الجهازين الفني والإداري، وأقبل اللاعبون على التدريبات بروح معنوية عالية، وقدم المدرب خورخي دا سيلفا محاضرة قبل التدريبات لشرح خطة العمل في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 لاعباً في تدريبات كلباء استعداداً للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.