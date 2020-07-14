30 لاعباً في تدريبات كلباء استعداداً للموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن فريق اتحاد كلباء تدريباته الجماعية، مساء أمس الاثنين، بمشاركة 30 لاعباً، تحت قيادة المدرب الأورغوياني خورخي دا سيلفا، وذلك استعداداً للموسم الجديد.

وطبق النادي إجراءات احترازية مشددة، في إطار حرص النادي على سلامة وصحة اللاعبين والجهازين الفني والإداري وجميع العاملين، وتم تقسيم اللاعبين خلال التدريبات إلى أربع مجموعات، وتوزيعهم على ملعبين، وكان لاعبو كلباء خضعوا للفحوص الطبية الخاصة بفيروس «كورونا»، وجاءت جميع النتائج سلبية، سواء للاعبين أو أفراد الجهازين الفني والإداري، وأقبل اللاعبون على التدريبات بروح معنوية عالية، وقدم المدرب خورخي دا سيلفا محاضرة قبل التدريبات لشرح خطة العمل في الفترة المقبلة.