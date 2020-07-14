«سيتي» يربح ويعود إلى بطولات أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كسب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رهان الاستئناف الذي تقدم به ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، بإعلان محكمة التحكيم الرياضي «كاس» إلغاء عقوبة حرمانه من المشاركة في المسابقات القارية، والتي فرضت بحقه، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وقررت المحكمة إلغاء العقوبة التي اتخذها (ويفا) بحق النادي، وخفض الغرامة المالية من 30 مليون يورو إلى 10 ملايين فقط.

وضمن سيتي، المتوج بطلاً للدوري الممتاز عامي 2018 و2019، خوض الموسم المقبل من مسابقة دوري الأبطال، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول الذي حسم اللقب المحلي لصالحه.

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ورحب سيتي بقرار المحكمة، بينما أكد ويفا أنه أخذ علماً به. وأوردت المحكمة في خلاصة الحكم: يرفع الاستبعاد من المشاركة في مسابقات ويفا للأندية، وتبقى العقوبة المالية مع تخفيضها إلى 10 ملايين يورو.

واتهم الاتحاد سيتي بتضخيم القيمة الفعلية لعائداته الرعائية بين 2012 و2016، لتفادي مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف التي تحدد سقف الخسائر المالية للأندية، ب30 مليون يورو على فترة ثلاثة أعوام. وحرم ويفا سيتي في فبراير، من خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لموسمين بذريعة مخالفته القواعد المالية، وفرض عليه غرامة قدرها 30 مليون يورو. لكن النادي رفض الاتهامات وتقدم باستئناف أمام «كاس».

وسيؤثر الحكم لصالح سيتي في صراع المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال في الدوري الإنجليزي، إذ سيعود التأهل إلى المسابقة في الموسم المقبل إلى المراكز الأربعة الأولى كما هي الحال عادة، في حين أن إخراج النادي كان ليسمح لصاحب المركز الخامس في البريمرليغ، بخوض غمار المسابقة القارية الأم في 2020-2021.

ويشكل الحكم لصالح سيتي مفتاحاً مالياً أيضاً، إذ إن الفريق حصل على 93 مليون يورو من الجوائز المالية لويفا وعائدات البث التلفزيوني لدوري الأبطال في الموسم الماضي، تضاف إليها إيرادات المباريات والعقود الرعائية الإضافية.