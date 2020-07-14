بارتوميو: ميسي سيجدد عقده ومفاوضات مارتينيز متوقفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، توقف المفاوضات مع إنتر الإيطالي للتعاقد مع مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ورجحت التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة انتقال مارتينيز (22 عاماً) إلى صفوف برشلونة، بطل الليجا في الموسمين الماضيين، والذي يحمل شارة قيادته مواطنه النجم ليونيل ميسي.

لكن بارتوميو وضع حداً لهذه التكهنات، أقله حالياً، بقوله الاثنين لقناة تلفزيونية كتالونية: تحدثنا إلى إنتر قبل أسابيع، لكن الآن توقفت المحادثات. الآن لا حديث بيننا، علينا إنهاء الليجا ودوري أبطال أوروبا، وبعدها نرى ما هي الأولويات بالنسبة إلينا.

على صعيد آخر، أعاد بارتوميو التقليل من شأن التقارير عن سعي برشلونة لاستعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي.

وأصبح المهاجم أغلى لاعب في العالم، لدى انتقاله في صيف عام 2017 من النادي الكتالوني إلى نادي العاصمة الفرنسية. ودائماً ما تربط التقارير الصحفية، بين نيمار واحتمال العودة إلى ناديه السابق.

وقال رئيس برشلونة: لا أعتقد أن باريس سان جرمان سيضع أي لاعب في سوق الانتقالات، ونيمار لاعب سان جرمان.

وجدد بارتوميو ثقته بأن ميسي سيبقى في صفوف برشلونة لما بعد نهاية عقده الحالي في أواخر الموسم المقبل.

وقال: نتحدث دائماً مع ميسي وهو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أمامه سنوات عدة للعب لا شك لدي بأنه سيبقى مع برشلونة مستقبله هنا في كرة القدم وبعدها.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية مؤخراً إلى توقف المفاوضات بشأن تجديد العقد بين النادي الكتالوني والنجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاماً، وأن الأخير يفكر بالرحيل عن النادي في صيف العام المقبل، على خلفية ملاحظات يبديها على الإدارة، وحتى الجهاز الفني بإشراف كيكي سيتيين.