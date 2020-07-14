شكرا لقرائتكم خبر عن المهيري: دوري الأولى مختلف ومهمة الحمرية صعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي
خضع لاعبو الحمرية، الأحد، إلى فحص فيروس «كورونا» تمهيداً لانطلاق إعداد العنابي للموسم الجديد، كما خضع اللاعبون إلى الفحوص الروتينية المعتادة قبل بداية كل موسم، وتقرر أن ينطلق الإعداد بعد أسبوع، وسينفذ المدرب المساعد البرنامج الإعدادي إلى حين وصول المدرب غازي الغرايري.
وقال ماجد المهيري، مشرف الحمرية، إن الفريق في أتم الجاهزية لبدء مرحلة الإعداد التي قال إنها مهمة ويتوقف عليها عمل الموسم بأكمله ونتائجه، وأكد أن الفريق يستهدف الصعود، ومن الطبيعي أن يهتم بالإعداد، وأن يراعي البرنامج قوة المنافسة وهدف الفريق.
ورأى المهيري أن الموسم المقبل سيكون مختلفاً، وسيشهد تنافساً قوياً وصراعاً كبيراً على الصعود، منوهاً بوجود فرق طموحة وقوية وقادرة على فرض نفسها، واعتبر أن اتجاه الأندية إلى تدعيم صفوفها وحرصها على انتداب لاعبين جيدين يؤكد أن الدوري سيكون ساخناً، وشدد على أهمية أن يكون فريقه جاهزاً وعلى قدر التحدي، وقال: «سنواجه صعوبات كبيرة، وعلينا أن نعلم أن كل مباراة نخوضها في الدوري وحتى في الكأس ستكون صعبة».
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