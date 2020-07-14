شكرا لقرائتكم خبر عن المحرزي: مسافي نادٍ فقير مادياً لكنه غني برجاله والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي
أكد سعيد المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي أن الفريق سيسعى بكل قوة لتحقيق نتائج جيدة في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، موضحاً أن مسافي ظل يلعب دور الحصان الأسود في البطولة كل عام على الرغم الإمكانات المادية الضعيفة. وقال: «صحيح أن مسافي نادٍ فقير مادياً، لكنه غني برجاله».
وأضاف: «مسافي يعرف كيف يخطط، وكيف يتعامل، ويتكيف مع وضعه المادي، لذلك يحصل على لقب الحصان الأسود دائماً، وأرى أن أي مدرب يعمل مع مسافي محظوظ، فإدارة مسافي تعرف كيف تخطط، وليست بحاجة لمن يخطط لها».
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