شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا في مصر بنسبة 99% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن استضافة مصر لمباريات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، بعد اعتذار دولة الكاميرون، وقال زاهر، في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "هاني أبوريدة، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ينتظر الحصول على خطاب رسمي من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن رغبة مصر في استضافة مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا" مؤكدًا أنه في حال حصول أبوريدة، على هذا الخطاب رسميًا، بنسبة 99% مصر ستنظم المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال أفريقيا"، مؤكدًا: "مصر قادرة على استضافة مباريات البطولة الأفريقية".

وتلقى الاتحاد الأفريقي مفاجأة مدوية، بعدما أعلن سيدو مبومبو نجويا رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الإثنين، اعتذار بلاده عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا، ردًا على طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والذي حدد ملعب جابوما لاستضافة مباراتي نصف النهائي ولقاء النهائي بالبطولة، وقال نجويا في المؤتمر الصحفي: "لن نتمكن من استضافة مباريات دوري الأبطال وأخطرنا "كاف" برفض الحكومة في بلادنا استضافة المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا".

وتأهل إلى نصف النهائي كل من الأهلي والزمالك (من مصر) والوداد والرجاء (من المغرب) ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بينما يصطدم الزمالك بالرجاء، ومن المقرر أن تقام من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد في شهر سبتمبر المقبل وفقا لما أعلنته اللجنة التنفيذية للكاف في يونيو الماضي.