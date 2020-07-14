شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 13/7/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 13 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يشكو رئيس وقناة الزمالك للمجلس الأعلى للإعلام، بيراميدز يخطط لخطف رمضان صبحى من الأهلى مقابل 200 مليون جنيه، عمرو السولية يعلن التقدم ببلاغ رسمي ضد المتنمرين على ابنته ليلي.

عمرو السولية يعلن التقدم ببلاغ رسمي ضد المتنمرين على ابنته ليلى

أعلن عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، اتخاذه كافة الإجراءات القانونية لكل من أساء فى حقه وحق ابنته من متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، بعدما تنمر بعض المتابعين على ملابس ابنته التى لم تتجاوز الثلاث سنوات، وكتب السولية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر لكل من أساء في حقى أو فى حق أى فرد من أفراد أسرتي".

صراع برتغالى على صفقة الأهلي المنتظرة لتعويض أحمد فتحي

يبدو أن تعويض أحمد فتحى داخل النادى الأهلى بعد رحيل اللاعب لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل لمدة 3 سنوات لن يكون بالأمر السهل، لعدم توافر العديد من المواهب فى هذا المركز من ناحية، ولدخول العديد من الأندية البرتغالية فى مفاوضات لضم كريم فؤاد الذى بات واحدا من أهم المرشحين لتدعيم هذا المركز فى القلعة الحمراء من ناحية أخرى، وتلقى كريم فؤاد 3 عروض برتغالية خلال الفترة الماضية أحدهم عرض معايشة والآخر شراء نهائى والأخير عرض إعارة بنية البيع، إلا أن الأهلى مازال متمسكاً بضم اللاعب الذى يعد مستقبل الجبهة اليمنى فى مصر على حد وصف مسئولى القلعة الحمراء.

محمد فضل: إعلان جدول الموسم الجديد يتوقف على الموافقة الأمنية والأجندة الدولية

أكد محمد فضل، عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات وضع تصورا مبدئيا لجدول الموسم الجديد بالدورى العام، وقال فضل فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "ملعب الصقر" الذى يقدمه أحمد حسن، إن الجبلاية ستعلن عن جدول الموسم الجديد فور معرفة مواعيد مباريات المسابقات الأفريقية والحصول على الموافقة الأمنية.

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صالح جمعة نجم الأهلي يحسم تمديد عقد شقيقه عبد الله فى الزمالك يحسم صالح جمعة، نجم النادى الأهلى، ملف تجديد عقد شقيقه عبد الله جمعة فى الزمالك، بعدما طلب الأخير التدخل للاستفادة من خبرته لكونه شقيقه الأكبر، خاصة فى ظل وجود خلاف بين اللاعب وناديه، بعد رفض اللاعب الحصول على 4 ملايين جنيه سنوياً فى العقد الجديد، خاصة أن قيمة عقده الحالى لم تتجاوز حاجز المليون و800 ألف جنيه، مطالباً الإدارة البيضاء بالحصول على 7 ملايين جنيه فى الموسم لتمديد عقده لمدة 3 مواسم أخرى.