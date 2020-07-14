شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. حماس فى مران الأهلى بمختار التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر حماسا كبيرا بين لاعبى الفريق الاحمر الذى أقيم على ملعب مختار التتش ضمن الاستعدادات لمباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم خاض محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وشارك إكرامي في المران، بعدما اكتفى بالمشاركة في جزء من مران أمس، وخاض اللاعبون فقرة للتدريب باستخدام الكرات الطبية، وخصص الجهاز الفني فقرة في بداية المران للتدريب بالكرات الطبية، ضمن البرنامج البدني الذي يخوضه الفريق لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا.