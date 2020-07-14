شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القوة البدنية يطالب النادو بجلسة توعية من المنشطات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اتحاد القوة البدنية، من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" ، بعقد جلسة توعية لمعرفة آخر المستجدات في المواد المحظورة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وذلك قبل انطلاق النشاط الرياضي بعد قرار وزير الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي لجميع الألعاب ابتداءً من أول يوليو الجاري.
تستعد الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، لسحب عينات من جميع اللاعبين للكشف عن المنشطات بعد عودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب خلال الفترة المقبلة، حيث تترصد الوكالة خلال الفترة الحالية تجمعات اللاعبين في الألعاب المختلفة لبدأ عمليت سحب العينات من اللاعبين للتأكد من عدم حصول أي رياضي علي مادة منشطة خلال فترة إيقاف النشاط الرياضي .
وحذرت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو الرياضيين من أدوية البرد التى تحمل مادة سودوايفدرين المحظورة، حيث هذه الأدوية تعرض الرياضيين للإيقاف ، وطالبت الوكالة من تنأول الفواكة والخضروات التى تحتوى على فيتامين سى الوقاية من امراض البرد ، كما طالبت الرياضيين من السؤال والاستشارة من الوكالة قبل الإقدام على تنأول أى مواد محظورة.
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