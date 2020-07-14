شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو طنطا يخضعون للمسحة الرابعة ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو فريق طنطا والجهاز الفني بقيادة أيمن المزين لإجراء المسحة الطبية الرابعة الخاصة بفيروس كورونا أثناء المعسكر المقام حاليًا للفريق ببرج العرب فى الإسكندرية وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وقرر أيمن المزين ضم لاعبين من قطاع الناشئين خلال معسكر الفريق بالإسكندرية للاستعانة بهم خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز، حيث يضم 34 لاعبًا، ويقترب استاد المكس بالإسكندرية من استضافة مباريات فريق طنطا عقب استئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وذلك بسبب أعمال الصيانة فى استاد نادى طنطا ويأتى هذا عقب اتصال هاتفى بين فايز عريبى رئيس النادى وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ومن جانب آخر تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًا خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.