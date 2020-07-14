شكرا لقرائتكم خبر عن نادية رشوان تستقيل من سبورتنج من أجل اللجنة المؤقتة لإدارة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت نادية رشوان عضوة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة برئاسة سامح حمدي، استقالتها من نادي سبورتنج، بعد تعليق عضويتها باللجنة المؤقتة بسبب عملها في لجنة الإحصاء والتقييم بالنادى السكندرى، حيث أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، خطابًا إلى اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة، تطلب فيه تعليق منصب نادية رشوان عضوة اللجنة المؤقتة بسبب عملها في نادي سبورتنج ما يخالف اللوائح.
ويعد نشاط الكرة الطائرة من الاتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات 1 يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.
أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، خطابا إلى اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة، تطلب فيه تعليق منصب نادية رشوان عضوة اللجنة المؤقتة بسبب عملها في نادي سبورتنج ما يخالف اللوائح.
ومن المنتظر أن يقوم اتحاد الطائرة ببحث موقف نادية رشوان عضو اللجنة المؤقتة برئاسة سامح حمدي، للرد علي اللجنة الأولمبية خلال الفترة المقبلة.
وعقدت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة اجتماع مع الأندية لبحث تصورات ممثلين الأندية فقط حول أرائهم بشأن تطبيق الإجراءات وشرحها قبل عودة النشاط و كيفية عودة المسابقة قبل الإعلان الرسمي عن نظام العودة، دون حضور نادية رشوان عضوة المجلس.
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