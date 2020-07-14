أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 13 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 13 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يخضع للمسحة الثالثة لفيروس كورونا في معسكر برج العرب الزمالك يخضع للمسحة الثالثة لفيروس كورونا في معسكر برج العرب خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الثالثة للكشف عن كورونا اليوم الإثنين خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب، وذلك بعدما خضع الفريق لمسحتين قبل السفر للانتظام فى المعسكر وأثبتت المسحتان إصابة مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق ومنتصر الرملاوى الإدارى ومحمد السيد ميشو أخصائي التأهيل بكورونا، فيما تماثل مصطفى فتحى للشفاء فى حين يخضع باقى المصابين لبروتوكول العلاج فى المنزل خلال الفترة الحالية، وتحسنت حالتهم فى الأيام القليلة الماضية وفقًا لتأكيدات الجهاز الطبى للفريق الأبيض. منافس الزمالك.. برنامج خاص لتجهيز ثنائي الرجاء بعد العودة للمغرب كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الإثنين، عن أن ثنائي فريق الرجاء البيضاوي مالانجو وزميله فابريس نجوما، سيخضعان لفترة حجر صحى عقب وصولهما إلى المغرب والمقرر له الأربعاء المقبل، استعدادًا للانضمام لتدريبات "النسور الخضر" تمهيدًا لاستئناف المنافسات الكروية في الفترة المقبلة سواء الدوري المغربي أو دورى أبطال أفريقيا حيث يلتقى الفريق مع الزمالك في الدور نصف النهائي. الدفاع الجديدى: محامينا يتابع قضية الزمالك واتخذنا جميع الطرق القانونية أكد نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربى، أنه اتبع جميع الطرق القانونية، بعد تقدمه بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادى الزمالك، بعد رفضه منحنا نسبة الـ20%، من مستحقاته المالية فى صفقة إعارة المهاجم حميد أحداد إلى الرجاء خلال الموسم الحالى. Advertisements الأهلي يشكو رئيس وقناة الزمالك للمجلس الأعلى للإعلام تقدم النادي الأهلي اليوم بشكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه؛ وكان محمود الخطيب قد أرسل أيضًا خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالبًا بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى مساء أمس فى فيديو تم تصويره داخل نادى الزمالك، على مرأى ومسمع من الجميع؛ يتضمن عبارات قاسية، وطلب الخطيب، فى خطابه، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادى الزمالك للتحقيق. انضمام 6 ناشئين لمعسكر الزمالك ببرج العرب بعد مسحتي كورونا انضم ناشئو الزمالك لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب، استعدادًا لخوض مباراة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الرجاء البيضاوى المغربى، والمقرر إقامتها من مباراة واحدة، خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث انضم سيف فاروق جعفر من مواليد 1999، وحسام أشرف وياسين مرعى ومحمد حسام "بيسو" وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد وحاتم محمد من مواليد 2001، إلى المعسكر ظهر اليوم، عقب إجرائهم المسحتين الطبيتين للكشف عن فيروس كورونا.

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