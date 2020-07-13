شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثهامبتون يوقف انتصارات مانشستر يونايتد بهدف تعادل قاتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق ساوثهامبتون في انتزاع تعادل مثير أمام مانشستر يونايتد بهدف قاتل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينتهي اللقاء الذي جمعهما في الأسبوع الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي بنتيجة «2-2».

تقدم ستيوارت أرمسترونج لفريق ساوثهامبتون في الدقيقة 12، ونجح ماركوس راشفورد في إدراك التعادل ليونايتد في الدقيقة 20، وأضاف بعدها بـ3 دقائق أنطوني مارسيال هدف التقدم للشياطين الحمر، واستمرت هذه النتيجة حتى انتهاء الوقت الأصلي وانتهاء 5 دقائق من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينجح مايكل أوبافيمي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة السادسة.

وبهذه النتيجة توقفت مسيرة انتصارات مان يونايتد الذي كان يسعى لتحقيق خامس انتصار له على التوالي، حيث اكتفى برفع رصيده نقطة واحدة يصل بها إلى النقطة 59 في المركز الخامس، بينما ارتفع صيد ساوثهامبتون للنقطة 45 في المركز الـ12.