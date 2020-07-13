شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البحريني: 7 أغسطس القادم استئناف منافسات دوري كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد البحريني لكرة القدم، الجدول المعتمد لاستئناف دوري الشيخ ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 والذي سيعود ابتداء من السابع من أغسطس المقبل. وأوضح الاتحاد في بيان، نشرته وكالة أنباء البحرين، اليوم الاثنين، أنه قد وجه للإعداد والتحضير لاستئناف المنافسات في منتصف شهر أغسطس المقبل، على الشكل الذي يتوافق مع قرارات التي اتخذتها اللجنة التنسيقية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لممارسة الرياضة وفق الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة «كورونا». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 83,001

تعافي 24,975

وفيات 3,935

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