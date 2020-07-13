شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وديات لإنبي استعدادًا لعودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنبي خوض 7 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويلتقي إنبي فريق طلائع الجيش مرتين يومي 19 و23 يوليو، حيث ستقام الودية الأولى بملعب نادي الجيش، والثانية في بتروسبورت.
ويخوض إنبي وديته الثالثة أمام الإنتاج الحربي، 24 يوليو في بتروسبورت، ونادي مصر 26 يوليو، ثم المقاصة 2 أغسطس، على نفس الملعب.
وقال النادي إنه جارى الاتفاق على مبارتين أخرتين يومي الخميس والجمعه 30 و31 يوليو.
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