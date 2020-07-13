شكرا لقرائتكم خبر عن سوسيداد يُرسل إشبيلية وأتلتيكو مدريد إلى دوري الأبطال بفوزه على فياريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي ريـال سوسيداد فوزًا على مضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه خيتافي بدون أهداف في إطار الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وتقدم ويليان خوسي لريـال سوسيداد في الدقيقة 61 قبل أن يضيف المدافع دييجو يورينتي الهدف الثاني للنادي الباسكي في الدقيقة 75، فيما قلص سانتي كازورلا النتيجة لصالح فياريال في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة رفع ريـال سوسيداد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السابع فيما تجمد رصيد فياريال عند النقطة 57 في المركز الخامس. وجاءت هزيمة فياريال بخبر سعيد لإشبيلية وأتلتيكو مدريد اللذان ضمنا بهذه النتيجة تأهلهما إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، مع امتلاكهما 66 نقطة، مع تبقي مباراتين فقط في المسابقة.

وفي المباراة الأخرى التي جرت في التوقيت نفسه، فشل كل من ديبورتيفو ألافيس وضيفه خيتافي في هز الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ليحصل كل منهما على نقطة من اللقاء.

ورفع ألافيس رصيده إلى النقطة 36 في المركز الـ 17، في الوقت الذي رفع فيه خيتافي بدوره رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس.

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