شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلق على شكوى الأهلي ضد مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن شكوى النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي للزمالك، التي تلقتها الوزارة، اليوم الإثنين، تمت إحالتها إلى الشؤون القانونية المنوطة ببحث هذه الشكاوى والإفادة بالرد على ما تضمنته الشكوى بالشكل القانوني.

وأكد «صبحي» أن الوزارة تتعامل بمنتهى الشفافية والحيادية في هذا الأمر، وفي جميع الشكاوى، موكدًا أنه سبق وقدم الزمالك شكاوى ضد الأهلي ومجلسه، وتمت إحالتها للشؤون القانونية أيضًا.

وشدد «صبحي» على أن دور الوزارة هو الإشراف الفني والإداري والمالي على المؤسسات والهيئات والاتحادات والأندية ومراكز الشباب، ولكن عندما يطلب منهم إنهاء أي أزمة، فالوزارة لم ولن تتأخر عن خدمة المنظومة الرياضية من أجل الصالح العام.

وتمنى وزير الشباب والرياضة أن يسود الهدوء والوئام بين الجميع، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات وخلافات شخصية.