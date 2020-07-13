شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يضع التعاقد مع «يوفيتش» على رأس أولوياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع نادي أي سي ميلان الإيطالي التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب نادي ريـال مدريد الإسباني، على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب «كالتشيو ميركاتو»، فإن العملاق الإسباني يبدو مستعدًا للسماح برحيل صاحب الـ 22 عامًا والذي شارك في 16 مباراة فقط هذا الموسم أحرز خلالها هدفين.

ومر «يوفيتش» بالعديد من المشكلات منذ انضمامه إلى الميرنجي بداية من تعرضه للإصابة في بداية الموسم ثم خرقه للعزل في بلاده صربيا بعد عودته إليها في خضم التوقف الرياضي في إسبانيا بسبب فيروس كورونا، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة خارج الملعب مع عودة النشاط، وصولًا إلى عزله مجددًا بعدما خالط أحد أصدقائه الذي ثبت إصابتهم بكورونا.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن ريـال مدريد يرغب في الحصول على 40 مليون يورو مقابل بيع اللاعب، إلا أنه قد يكون منفتحًا أيضًا على فكرة إعارته للفريق الإيطالي مع وجود بند بأحقية الشراء للروسونيري.