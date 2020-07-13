شكرا لقرائتكم خبر عن راموس وكرباخال يعودان لتشكيل ريـال مدريد أمام غرناطة الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة غرناطة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من الليجا.

وشهد التشكيل عودة سيرجيو راموس والظهير الأيمن داني كارباخال.

ويتكون التشكيل من

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، رافاييل فاران، سيرجيو راموس، داني كارفاخال.

خط الوسط: إيسكو، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، مودريتش، توني كروس.

خط الهجوم: كريم بنزيمة

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