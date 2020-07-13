شكرا لقرائتكم خبر عن راموس وكرباخال يعودان لتشكيل ريـال مدريد أمام غرناطة الليلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة غرناطة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من الليجا.
وشهد التشكيل عودة سيرجيو راموس والظهير الأيمن داني كارباخال.
ويتكون التشكيل من
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: فيرلاند ميندي، رافاييل فاران، سيرجيو راموس، داني كارفاخال.
خط الوسط: إيسكو، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، مودريتش، توني كروس.
خط الهجوم: كريم بنزيمة
-
الوضع في مصر
-
اصابات
83,001
-
تعافي
24,975
-
وفيات
3,935
كانت هذه تفاصيل خبر راموس وكرباخال يعودان لتشكيل ريـال مدريد أمام غرناطة الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.