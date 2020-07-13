شكرا لقرائتكم ديديه جوميز: سعيد بمستوى تدريبات الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسى ” ديديه جوميز ” المدير الفني للنادى الاسماعيلى أنه سعيد للغاية بالمستوى الفنى والبدنى للاعبيه عقب عودتهم للتدريبات بعد الراحة السلبية الطويله التى حصل عليها الفريق بعد انتشار فيروس كورونا ، وأضاف الفرنسى أن الجميع لديه اصرار على العودة الى المستويات الفنية والبدنية العالية قبل إستئناف المنافسات الرسمية مشيدآ بجميع اللاعبين والجهاز المعاون على ما بذلوه من جهد منذ عودة اللاعبون للتدريبات مرة اخرى.

وأكمل ” جوميز ” في تصريحات للموقع الرسمي للأسماعيلي ان الفريق يحتاج من ٦ الى ٨ أسابيع حتى يصل الى اعلى المستويات الفنية والبدنية قبل استئناف المنافسات ، حيث أنه قرر رفع الاحمال البدنية فى الاسبوع الاول ثم سيخوض الفريق بعض التدريبات التكتيكية والفنية فى الاسبوع الثانى ، ثم سيخوض ثلاث مباريات ودية فى الاسبوع القادم حتى يكتسب اللاعبين حساسية المباريات مرة أخرى.

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وشدد المدير الفنى بأنه ينتظر وصول لاعبيه المحترفين من بلادهم حتى يتم وضع برنامج اعداد خاص ومكثف حتى يستطيعوا الوصول للمعدلات التى وصل لها باقى افراد الفريق.

فى النهاية أكد جوميز أن هدفه الاساسى وهدف الجميع فى القلعة الصفراء هو الحصول على البطولة العربية واهدائها الى جماهير الدراويش العظيمة التى يجد منها الدعم والمساندة الكبيرة فى جميع المناسبات التى يحضر فيها الجمهور الى الملعب لمؤازرة الفريق ، واختتم حديثه بانه يحلم باللحظة التى يرفع فيها كأس البطولة العربية حتى يتكلل المجهود الكبير الذى بذله اللاعبين والجهاز الفنى وجميع المسئولين فى هذه البطولة منذ بدايتها بالفوز على فرق كبيرة وذات مستوى عالِ و حتى الوصول للدور نصف النهائى والفوز على فريق الرجاء العريق فى مباراة الذهاب .