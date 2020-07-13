شكرا لقرائتكم مجاهد: لا يمكن أن يمر 100 يوم على أول مباراة دولية للمنتخب ومجلس الجبلاية "معين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن يوم 28 أغسطس المقبل سيكون مر 100 عام على أول مباراة دولية خاضها المنتخب الوطنى، لافتًا إلى إن تلك الذكرى لا يصح أن تمر ومجلس اتحاد الكرة "معين" وليس منتخب، مشيرًا إلى إنه من حق الرأى العام أن يعلم خارطة طريق الجبلاية فى المرحلة المقبلة وتحديد موعد للجمعية العمومية وكذلك الانتخابات، خاصة وان الاتحاد تلقى خطاب من "فيفا" فى 6 يوليو يطلب عقد جمعية عمومية لإقرار اللائحة قبل نهاية الشهر الجارى.

أضاف مجاهد خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه لا يوجد انتخابات لمدة عام واحد، وفى حالة إجراء الانتخابات لمدة عام ستكون تكميلية، موضحًا أن جميع اللوائح الدولية فى الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية تتطلب أن يكون المجلس الذى يدير اتحاد الكرة منتخب وليس معين مع تفعيل دور الجمعية العمومية.

وعن دخول المهندس هانى أبو ريدة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، أكد أحمد مجاهد إنه سيفوز بالتزكية نظرًا لخبراته فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن أبو ريدة لديه انتخابات اللجنة التنفيذية للكاف فى 12 مارس، ولا يجب أن يكون فى منافسة محلية حينها.

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وتحدث مجاهد عن بطولة دورى أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الإمارات تقدمت بعرض لاستضافة مباراتى نصف نهائى ونهائى دورى الأبطال، مشيرًا إلى أن العرض مقدم من مجلس أبو ظبى وليس الاتحاد الإماراتى، وإن الكاف سيحسم الدولة المستضيفة للبطولة خلال 48 ساعة.

وكان على حمد عضو الاتحاد الإماراتى لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام، أكد أنه لا يعلم شيئًا عن استضافة بلاده مباراتى نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد أن قدم الاتحاد الكاميرونى اعتذارًا رسميًا للاتحاد الإفريقى لكرة القدم، عن عدم استضافة باقى منافسات الموسم الحالى من بطولة دورى أبطال أفريقيا 2019 - 2020، لعدم جاهزية الدولة لاستقبال هذه المباريات الحاسمة فى الوقت الحالى.

أضاف عضو الاتحاد الإماراتى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" أنه لأول مرة يسمع عن استضافة الإمارات للمواجهات المتبقية من دورى الأبطال، مؤكدًا إنه حق أصيل لاتحاد الكرة الأفريقى "كاف" وهي الجهة المنوطة بتحديد البلد المستضيف، نظرًا لكونه قرار إستراتيجى، لكن لا يوجد أى طرح للاتحاد الإماراتى إنه يستضيف البطولة.

وتأهل إلى نصف النهائي كل من الأهلي والزمالك (من مصر) والوداد والرجاء (من المغرب) ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بينما يصطدم الزمالك بالرجاء، ومن المقرر أن تقام من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد في شهر سبتمبر المقبل وفقا لما أعلنته اللجنة التنفيذية للكاف في يونيو الماضي.