شكرا لقرائتكم فهد المولد يعتذر لنادي اتحاد جدة والجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فهد المولد استعداده للعودة إلى تدريبات نادي اتحاد جدة، وقدم اعتذاره إلى زملائه اللاعبين وجماهير النادي، بعدما خرج من معسكر الفريق في وقت سابق بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وغرد اللاعب العائد من فترة الإيقاف بسبب المنشطات في حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: أعتذر لمدرج الذهب الذي وقف معي وساندني طوال مسيرتي، والطواقم العاملة وزملائي اللاعبين وللجميع بلا استثناء، وأعدكم بتقديم الأفضل للكيان ومحبيه.

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وأضاف: الوفاء للكيان الاتحادي وجماهيرة العاشقة الوفية هي أكثر ما أحرص عليه طوال مسيرتي الكروية، وأنا أخطأت بخروجي من المعسكر، وليست من شيمي وأخلاقي وتعاملي ولكن كان حجم المشكلة ومؤثراتها أكبر من تحملي النفسي والذهني وعليه أقدم أعتذاري.

وكشف المولد، يوم الخميس الماضي، التفاصيل التي دعته لترك معسكر الفريق في مدينة أبها، ورد على البيان الذي أصدره النادي ضده، مؤكدا أن لديه مستحقات تجاوزت الـ 20 مليون ريال ولم يستلمها منذ عدة سنوات.

وأصدر اتحاد جدة بيانا يوم الأربعاء الماضي يؤكد فيه مغادرة فهد المولد لمعسكر الفريق مطالبا بمستحقات مالية متأخرة، والتي نفاها النادي، مضيفا في بيانه أن مغادرة المعسكر غير مبررة وسيحاسب اللاعب في وقت لاحق.