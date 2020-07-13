شكرا لقرائتكم 10 أهداف للنصر في ودية "مغلقة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كسب نادي النصر أولى مبارياته الودية استعدادا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بـ 10 أهداف مقابل هدف، أمام فريق الأنوار، في المباراة التي أقيمت خلف الأبواب المغلقة، مساء يوم الاثنين.

وأوضح النصر في حسابه الرسمي على "تويتر" أن الفريق سيواصل تدريباته اليومية، وسيجري تدريبات صباحية ومسائية، يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري في 4 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيلاقي النصر نظيره الهلال بتاريخ 5 أغسطس، ضمن منافسات الجولة 23 للمسابقة، علما بأن الهلال يتصدر ترتيب الدوري بـ "51 نقطة" وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

