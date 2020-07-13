شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يختار عناصر المنتخب من بطولة الجمهورية سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى اختيار عناصر المنتخبات من خلال بطولات الجمهورية المقرر إقامتها سبتمبر المقبل، لتوافر جيلا جديدا من اللاعبين قادرين على تمثيل مصر في البطولات المختلفة، لسنوات مقبلة، وقادرين على تحقيق إنجازات في مختلف المحافل سواء الأفريقية أو العربية أو الدولية، وليكون هناك صف ثانى للمنتخبات تحسبًا لأى إصابات أو تغيب لأى سبب آخر، على أن يتم اختيار اللاعبين أصحاب أول 3 مراكز في كل مرحلة سنية.

وأعلن اتحاد الكاراتيه عن موعد مسابقات اللعبة الذى يتضمن بطولة الدورى الممتاز ومسابقات الناشئين، وكذلك موسم الانتقالات للاعبين، على أن يتم ذلك خلال شهر أغسطس المقبل.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد، فإن الأسبوع النهائى من بطولة الدورى الممتاز رجال وسيدات لمنافسات الكوميتيه "أكثر تلامسية" سيكون فى الفترة من 20 إلى 22 أغسطس، بالقاهرة، أى بعد قرابة الشهرمن انطلاق النشاط الرياضى .

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إقامة معسكر مفتوح للاعبى المنتخب حتى يتناسب مع ظروف عملهم الخاص، حيث يعمل بعضهم فى وظائف لا تناسب المعسكر المغلق لمدة 15 يوماً، وقال محمد الدهراوى رئيس الاتحاد إن قرار التدريب المفتوح لا يتعارض مع قرار اللجنة الأولمبية بعمل مسحتين لجميع اللاعبين قبل الدخول فى معسكر مغلق لمدة 15 يوماً يخرج بعدها اللاعبون وقبل العودة للتدريبات يتم عمل مسحة أخرى، ومن ثم فإن هذه الشروط لا تتناسب مع اللاعبين نظراً لطبيعة العمل الخاصة بكل منهم، فقد تقرر أن يكون المعسكر مفتوحا.

وكان اتحاد الكاراتيه اتخذ قرارًا بإقالة كل الأجهزة الفنية للمنتخبات بعد قرار الاتحاد الدولى للعبة بتأجيل جميع البطولات خلال الموسم الحالى بسبب تداعيات جائحة كورونا والتى أدت إلى تأجيل بطولة العالم للكبار بدبى إلى نوفمبر 2021 وبطولة العالم للشباب والناشئين إلى عام 2022 وما يترتب على ذلك من اختلاف الأعمار السنية المحددة فى قطاعى الشباب والناشئين.