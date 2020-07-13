شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات إيجابية في المسحة الرابعة للاعبي وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت المسحة الطبية الرابعة التى خضع لها لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، والجهازان الفنى والإدارى، سلبية جميع العينات، فيما عدا الثلاث لاعبين الذين تم ثبوت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا، وما زالوا معزولين حتى الآن لحين التأكد من شفائهم قبل منحهم الضوء الأخضر من أجل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لعودة مسابقة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل.

وتقرر تأجيل معسكر الإعداد المغلق الذى كان من المنتظر أن يُقيمه فريق وادى دجلة، فى منتجع العين السخنة، حيث كان من المنتظر أن ينطلق المعسكر بداية من منتصف الشهر الجارى، إلا أن عدم حصول الفندق المتواجد فى العين السخنة على موافقة وزارة السياحة حتى الآن أدى لتأجيل انطلاق المعسكر لحين الحصول على الموافقة.

ويمتلك فريق وادى دجلة، عددًا من اللاعبين المميزين حيث يعدون بمثابة "كنز" خاصة أن هؤلاء مازالوا صغارًا فى السن، ويمتلكون من الموهبة والمهارة ما يؤهلهم للعب فى الأندية الكبرى، سواء بالدورى المصرى، أو الاحتراف الخارجى، ومن المتوقع أن يصبحوا وسيلة النادى الدجلاوى فى الفترة المقبلة لحل الأزمة المالية التى يعانى منها، والتى سبق وأشار إليها المهندس ماجد سامى مالك أندية دجلة، وأكد أن عودة الدورى الذى توقف من منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة فيرس كورونا سيكون أمر غاية فى الصعوبة بسبب الأزمات المالية التى تواجهها الأندية فى الوقت الحالى.

ويضم وادى دجلة وسط صفوفه، عدد من اللاعبين المميزين، فى مقدمتهم محمد عبد العاطى لاعب الوسط الذى دخل على ردار مسئولو نادى الزمالك، ومازال فى الحسابات ومن المتوقع التفاوض على ضمه فى أى وقت، رغم حصول الأبيض على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز.

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كما يمتلك وادى دجلة محمد هلال لاعب الوسط المهاجم، والذى يمتلك باع كبير من المهارة وظهر بمستوى متألق وسط صفوف الغزلان فى المواسم الماضية، الأمر الذى أدى لإرتباط اسمه فى بعض الأحيان بالنادى الأهلي وإمكانية ضمه ليصبح لاعب المستقبل.

ويتواجد وسط صفوف وادى دجلة محمود مرعى مدافع الفريق والمنتخب الأولمبى، الذى أثبت جدارته فى هذا المركز، ولفت أنظار جميع متابعى الدورى المصرى، ليصبح الثلاثى أمل وادى دجلة فى انعاش خزائنه إذا أراد عن طريق تسويقهم بمبالغ ضخمة.