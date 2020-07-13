شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يستقر على مواجهة الإسماعيلى والمقاصة وإنبى وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر خالد جلال، المدير الفنى لفريق نادى مصر، على خوض مباريات ودية خلال معسكر الأسبوع المقبل مع أندية الإسماعيلى ومصر المقاصة وإنبى، استعدادًا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز فى أغسطس المقبل.

كما أنه جارٍ الاتفاق على ودية رابعة أو وديتين إضافيتين فى المعسكر، خاصة أنه ما بين الإسماعيلية والقاهرة، بحيث يتم تقسيم الأسبوع ما بين المحافظتين يتخلله مباريات ودية، فى إطار الاستعداد لاستئناف الدورى.

واستقر خالد جلال على عودة اللاعبين للتدريبات على فترتين مجددًا حتى نهاية الأسبوع بعد حصول الفريق على راحة الجمعة الماضى، فى إطار استعدادات الفريق لعودة الدورى شهر أغسطس المقبل .

وشهد الأسبوع الماضى تدريب الفريق على فترتين يوم الثلاثاء والأربعاء، قبل أن يخوض الفريق الخميس مرانا صباحيا وتدريبات استشفائية.

Advertisements

وطالب خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعاد فريق نادى مصر، تحت قيادة مديره الفنى خالد جلال، إلى التدريبات السبت قبل الماضى تمهيدًا لاستئناف الدورى الممتاز، بعدما ظهرت سلبية العينة الثانية التى أجراها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى من فيروس كورونا، تمهيدًا لعودة النشاط واستئناف الدورى فى المرحلة المقبلة، بعد التراجع عن قرار الانسحاب من الدورى وإجراء المسحات لجميع اللاعبين.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيداً لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.