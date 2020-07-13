شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيتي ينتظم في مران الإسماعيلي.. و3 مباريات ودية استعدادا لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم، ضمن برنامج الفريق لاستئناف المنافسات الرسمية المقبلة وذلك بعد حصولهم على راحة سلبية أمس. المران اشتمل على الجوانب الفنية والخططية فقط وجاء أبرزها كيفية ممارسة الضغط المتقدم من قبل المهاجمين وصناعة الفرص والتحرك بدون كرة.

وتواجد الغينى بيكيتى دا سيلفا بالتدريبات الجماعية بعد وصوله قادما من بلاده. كما تطرق المران على تدريبات تسليم وتسلم فى المساحات الضيقة قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كل اللاعبين. وحرص سعفان الصغير مدرب حراس المرمى على تنظيم تدريبات حول قياس سرعة رد الفعل لدى كل حارس بجانب التعامل المميز مع التسديدات والكرات العرضية.

واتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على تنظيم ثلاث مباريات ودية ضمن الاستعداد لاستئناف المنافسات الرسمية. أول الوديات ستكون أمام أسوان يوم الخميس المقبل ثم يلتقى نادى أف سى مصر يوم 21 من يوليو الجارى على أن يختتم سلسلة ودياته بلقاء فريق مصر المقاصة يوم 26 من الشهر المذكور. ويترقب جهاز الإسماعيلى إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدوري للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعداداً لعودة بطولة الدوري والمقرر لها 6 أغسطس المقبل.

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وتلقى النادى الإسماعيلى إخطارًا من اتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا الثالثة غداً الثلاثاء استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى والجهاز الفنى والطبى والإدارى عن وجود حالتين إيجابيتين تحملان فيروس كورونا ( COVID 19 ) للاعب وطبيب بالدراويش بينما جاءت المسحة الثانية سلبية تماماً.

على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة حتى تعافيهم وعودتهم مرة أخرى لتدريبات الفريق، فيما جاءت المسحة الثانية سلبية تماماً.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.