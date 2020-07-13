شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإماراتى: لا نعلم شيئا عن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على حمد عضو الاتحاد الإماراتى لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام، أنه لا يعلم شيئًا عن استضافة بلاده مباراتى نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد أن قدم الاتحاد الكاميرونى اعتذارًا رسميًا للاتحاد الإفريقى لكرة القدم، عن عدم استضافة باقى منافسات الموسم الحالى من بطولة دورى أبطال أفريقيا 2019 - 2020، لعدم جاهزية الدولة لاستقبال هذه المباريات الحاسمة فى الوقت الحالى.

أضاف عضو الاتحاد الإماراتى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أنه لأول مرة يسمع عن استضافة الإمارات للمواجهات المتبقية من دورى الأبطال، مؤكدًا إنه حق أصيل لاتحاد الكرة الأفريقى "كاف" وهي الجهة المنوطة بتحديد البلد المستضيف، نظرًا لكونه قرار إستراتيجى، لكن لا يوجد أى طرح للاتحاد الإماراتى إنه يستضيف البطولة.

وتأهل إلى نصف النهائي كل من الأهلي والزمالك (من مصر) والوداد والرجاء (من المغرب) ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بينما يصطدم الزمالك بالرجاء، ومن المقرر أن تقام من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد في شهر سبتمبر المقبل وفقا لما أعلنته اللجنة التنفيذية للكاف في يونيو الماضي.

Advertisements

وكان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أكد أن مصر لديها القدرة على استضافة نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا، وإخراج البطولة على أعلى مستوى، والاتحاد الأفريقى ليس لديه أى شك فى هذا الأمر، وأضاف فضل: "خططنا لجميع الإجراءات والبروتوكولات الطبية والإقامة والفنادق من أجل استضافة نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا وأرسلنا ذلك إلى الكاف".