شكرا لقرائتكم خبر عن أبو فريخة مديرًا فنيًا لشباب سلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى الزمالك تعيين محمد أبو فريخة مديرًا فنيًا لفريق الشباب تحت 18 سنة، وذلك بعد المجهود الذى بذله الأشهر الماضية مع فريق تحت 16 سنة، والذى كان يتولى مهمته الفنية في سبتمبر الماضى، والمستوى الذى قدمه الفريق في مباريات المرتبط، بقيادة أبو فريخة، ليتم إسناد مهمة فريق آخر له، حتى يتمكن من إحداث تغيير في أداء الفريق ونتائجه الفترة المقبلة، ويٌعد محمد أبو فريخة نجل مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة الحالي.

ونجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد عقد أنس أسامة، لاعب فريق كرة السلة، ليستمر مع الفريق فى الموسم الجديد، وذلك بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق سليم.

ووقع اللاعب على العقد الجديد لمدة موسمين ليبقى في الفريق الأبيض موسمى 2020/2021 و2021/2022، حيث كان اللاعب محترفا في دورى الجامعات الأمريكية، وعاد الموسمين الماضيين وبعد تقديم أداء ومستوى مميز مع فريقه تم تجديد التعاقد معه.

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ورحب أنس أسامة بتجديد العقد فى ظل رغبته فى الاستقرار بمصر، خاصة أنه ينتظر مولودا من زوجته الأمريكية التى تقيم معه بمصر، بالإضافة إلى رغبة اللاعب الاستمرار فى ناديه، خاصة أنه ابن الزمالك قبل السفر لأمريكا.