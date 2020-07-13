شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: الإسماعيلي عينه على البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفني للنادى الإسماعيلى أنه سعيد للغاية بالمستوى الفنى والبدنى للاعبيه عقب عودتهم للتدريبات بعد الراحة السلبية الطويلة التى حصل عليها الفريق بعد انتشار فيروس كورونا، وأضاف الفرنسى أن الجميع لديه إصرار على العودة إلى المستويات الفنية والبدنية العالية قبل استئناف المنافسات الرسمية مشيدًا بجميع اللاعبين والجهاز المعاون على ما بذلوه من جهد منذ عودة اللاعبون للتدريبات مرة أخرى.

وأكمل "جوميز" في تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي أن الفريق يحتاج من ٦ إلى ٨ أسابيع حتى يصل إلى أعلى المستويات الفنية والبدنية قبل استئناف المنافسات، حيث إنه قرر رفع الأحمال البدنية فى الأسبوع الأول ثم سيخوض الفريق بعض التدريبات التكتيكية والفنية فى الأسبوع الثانى، ثم سيخوض ثلاث مباريات ودية فى الأسبوع المقبل حتى يكتسب اللاعبون حساسية المباريات مرة أخرى.

وشدد المدير الفنى بأنه ينتظر وصول لاعبيه المحترفين من بلادهم حتى يتم وضع برنامج إعداد خاص ومكثف حتى يستطيعوا الوصول للمعدلات التى وصل لها باقى أفراد الفريق.

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فى النهاية أكد جوميز أن هدفه الأساسى وهدف الجميع فى القلعة الصفراء هو الحصول على البطولة العربية وإهدائها إلى جماهير الدراويش العظيمة التى يجد منها الدعم والمساندة الكبيرة فى جميع المناسبات التى يحضر فيها الجمهور الى الملعب لمؤازرة الفريق، واختتم حديثه بأنه يحلم باللحظة التى يرفع فيها كأس البطولة العربية حتى يتكلل المجهود الكبير الذى بذله اللاعبون والجهاز الفنى وجميع المسئولين فى هذه البطولة منذ بدايتها بالفوز على فرق كبيرة وذات مستوى عالِ حتى الوصول للدور نصف النهائى والفوز على فريق الرجاء العريق فى مباراة الذهاب .