شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الاتحاد التونسى: متمسكون بحقنا فى تنظيم نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمين موقو، عضو اتحاد الكرة التونسى، أنهم متمسكون بحقهم فى تنظيم مباراتى نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد أن قدم الاتحاد الكاميرونى اعتذارًا رسميًا للاتحاد الإفريقى لكرة القدم، عن عدم استضافة باقى منافسات الموسم الحالى من بطولة دورى أبطال أفريقيا 2019 - 2020، لعدم جاهزية الدولة لاستقبال هذه المباريات الحاسمة فى الوقت الحالى.

تابع عضو الاتحاد التونسى، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن تونس كانت المرشح الثانى لاستضافة البطولة بعد الكاميرون، وبما أن الأخير قد اعتذر فإن تونس هى الأحق حاليًا باستضافة البطولة، لافتًا إلى أنه ينتظر مخاطبات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نظرًا لكونه المنوط بهذا الملف.

وتأهل إلى نصف النهائي كل من الأهلي والزمالك (من مصر) والوداد والرجاء (من المغرب) ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بينما يصطدم الزمالك بالرجاء، ومن المقرر أن تقام من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد في شهر سبتمبر المقبل وفقا لما أعلنته اللجنة التنفيذية للكاف في يونيو الماضي.

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فى سياق متصل، كان حامد المغربي، المتحدث الرسمى للاتحاد التونسى لكرة القدم، قال: "نحن جاهزون لاستضافة نهائيات دورى أبطال إفريقيا فى أى وقت و تونس جاهزة وانتصرت على تفشى فيروس كورونا، وملاعبنا جاهزة لاستضافة النهائيات بعد استقرار الأوضاع و لقد تابع الجميع معسكر منتخبنا التونسى ومدى نجاحه وننتظر استضافة نهائيات دورى الأبطال".

فى الوقت نفسه، بدأت الأندية الأربعة المتنافسة ببطولة دورى أبطال أفريقيا وتحديداً بدور نصف النهائى استعداداتها لخوض المنافسات الحاسمة التى ينتظر أن تشهد الكثير من الحماسية والندية من قبل الجميع رغبة منهم فى التتويج باللقب القارى للموسم الحالي، وهو ما يمنح المواجهات القليلة المتبقية أهمية قصوى، خاصة أنها ستكون استثنائية بعد وصول الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إلى قرار يقضى بإقامة المباراة بنظام الدور الفاصل وإلغاء مباراتى الذهاب والإياب بسبب تفشى فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم.