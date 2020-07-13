شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو حرس الحدود يخضعون للمسحة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو حرس الحدود والجهاز الفنى بقيادة محمد حليم إلى إجراء المسحة الرابعة الخاصة بفيروس كورونا اليوم خلال معسكر الفريق بمدينة الإسكندرية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم والمقرر له 6 أغسطس المقبل، فيما قرر الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود خوض لاعبى الفريق التدريب على فترتين يوميًا وذلك لرفع الكفاءة البدنية خلال المعسكر المغلق بمدينة الإسكندرية ذلك لتجنب الاختلاط عقب ظهور نتيجة العينة الثالثة والتى جاءت سلبية لجميع اللاعبين ويسعى الجهاز الفنى لزيادة الكفاءة البدنية للاعبين قبل عودة النشاط الرياضى.

من ناحية أخرى تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًا خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.