شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب وجهازه يقدمون العزاء لنائب اتحاد الكرة في وفاة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب بالعزاء للدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة لوفاة زوجته اليوم، حيث حرص شوقي غريب المدير الفني وأعضاء جهازه الفني على مواساة نائب رئيس الاتحاد في مصابه الأليم متمنيًا أن يتغمد المولى عز وجل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وتوفيت صباح اليوم زوجة الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة وعميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، وتقام الجنازة عقب صلاة العصر من المستشفى الجامعى إلى مدافن أسيوط، على أن يقتصر العزاء على القبر فقط.

وفى سياق آخر، قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، إقامة مؤتمر صحفى خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان التصور الخاص وجداول مسابقات الناشئين حتى 2024، لاسيما بعد إعلان إلغاء مسابقات الناشئين هذا الموسم بسبب جائحة فيروس المستجد وحفاظًا على سلامة اللاعبين.

فيما أكد مسئولو اتحاد الكرة أن جدول الدورى سيتم إعلانه فور وصول الموافقات الأمنية عليه، حيث سيتم إرساله للأندية استعدادًا لاستئناف المسابقة، وأوضح مسئولو الجبلاية أن سبب تأخر إعلان الجدول هو عدم تحديد ملاعب نهائية لبعض الأندية، مثل أسوان والمصرى البورسعيدى وطنطا، وأنه يتم حاليًا إنهاء هذه الأمور مع الجهات الأمنية قبل إعلان الجدول بشكل رسمى.