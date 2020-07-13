أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 13 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 13 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، فايلر يُركز على التدريبات الخططية في مران الأهلي.

فايلر يُركز على التدريبات الخططية في مران الأهلي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة تدريبية بالكرة الطائرة، في نهاية المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بعد الانتهاء من الجانب الخططي الذي اشتمل عليه المران، ويركز فايلر على التدريبات الخططية بعد الانتهاء من مرحلة تجهيز اللاعبين بدنيًّا، عقب العودة إلى التدريبات بعد فترة توقف تجاوزت الأشهر الثلاثة، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

مران قوي لحراس الأهلي وفقرة للتدريب بالكرات الطبية خاض محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وشارك إكرامي في المران، بعدما اكتفى بالمشاركة في جزء من مران أمس، وخاض اللاعبون فقرة للتدريب باستخدام الكرات الطبية، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وخصص الجهاز الفني فقرة في بداية المران للتدريب بالكرات الطبية، ضمن البرنامج البدني الذي يخوضه الفريق لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا.

الأهلي يشكو رئيس وقناة الزمالك للمجلس الأعلى للإعلام

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تقدم النادي الأهلي اليوم بشكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه؛ وكان محمود الخطيب قد أرسل أيضًا خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالبًا بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى مساء أمس فى فيديو تم تصويره داخل نادى الزمالك، على مرأى ومسمع من الجميع؛ يتضمن عبارات قاسية، وطلب الخطيب، فى خطابه، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادى الزمالك للتحقيق. فايلر يُحاضر لاعبي الأهلي والطبيب يطمئن على محمد محمود عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير للمرحلة المقبلة، وتحدث فايلر مع اللاعبين عن البرنامج التدريبي الخاص بمران اليوم، واطمأن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على حالة محمد محمود لاعب الفريق، الذي يخضع لبرنامج يشتمل على مشاركته في جزء من المران الجماعي وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية المنفردة، للتأكد من تجهيزه بشكل نهائى للمشاركة والوجود في المرحلة المقبلة.

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