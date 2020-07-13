شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو طنطا يخوضون أول مران بالملعب الفرعى فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو فريق طنطا بقيادة أيمن المزين أول تدريباتهم على الملعب الفرعى فى برج العرب خلال المعسكر المغلق المقام حاليًا استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم والذى يمتد الى نهاية منافسات البطولة، وقرر أيمن المزين ضم لاعبين من قطاع الناشئين خلال معسكر الفريق بالإسكندرية للاستعانة بهم خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز،حيث يضم 34 لاعبًا، ويقترب استاد المكس بالاسكندرية من أستضافة مباريات فريق طنطا عقب استئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وذلك بسبب أعمال الصيانة فى استاد نادى طنطا ويأتى هذا عقب اتصال هاتفى بين فايز عريبى رئيس النادى وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ومن جانب آخر أوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا قرر تمديد العقود لجميع اللاعبين ومن بينهم المعارين وبالتالى فالعقود مستمرة لنهاية الموسم، ولكن من حق النادى الأصلى للاعب قيده فى قائمته الجديدة على أن يشارك معه فى الموسم الجديد وفقًا لتعليمات الفيفا.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.