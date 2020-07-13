شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل معسكر "السخنة" يمنح وادى دجلة فرصة خوض وديات قبل عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح أمام الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة بقيادة اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، فرصة لإقامة بعض المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تأجل معسكر الإعداد المغلق الذى كان من المنتظر أن يُقيمه الفريق، فى منتجع العين السخنة، حيث كان من المنتظر أن ينطلق المعسكر بداية من منتصف الشهر الجارى، إلا أن عدم حصول الفندق المتواجد فى العين السخنة على موافقة وزارة السياحة حتى الآن أدى لتأجيل انطلاق المعسكر لحين الحصول على الموافقة.

وجاء تأجيل المعسكر ليمنح الجهاز الفنى الدجلاوى فرصة لإقامة مواجهات ودية لإعداد الفريق قبل عودة الدورى، لاسيما أن إقامة المعسكر ستعرقل خوض المواجهات الودية نظرًا لعدم المقدرة على الاتفاق مع فرق من الدورى الممتاز للسفر إلى العين السخن من أجل خوض مباراة ودية مع دجلة ثم العودة، فضلاً عن الشروط التى حددها اتحاد الكرة لإقامة الوديات.

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ووضعت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، عدة شروط من أجل خوض فرق الدورى الممتاز مباريات ودية خلال الفترة الحالية، فى إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

واشترط اتحاد الكرة على الأندية، أن تكون المواجهات الودية بين فرق الدورى الممتاز فق، وعدم الاستعانة بفرق من الدرجة الثانية أو الأقل، كما اشترطت اللجنة إجراء الفريقان الذان سيخوضان المباراة الودية مسحة طبية قبل موعد المباراة، فضلاً عن إجراء الحكم الذى سيدير اللقاء مسحة أيضًا، كما اشترطت تعقيم الملعب وجميع الأدوات المستخدمة فى اللقاء.