شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدريبات شاقة لرباعى حراسة مرمى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع اليوم، الإثنين، رباعى حراسة مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لتدريبات شاقة خلال تواجدهم فى معسكر الإعداد المغلق فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

وخضع كل من أحمد الشناوى والمهدى سليمان وأحمد دعدور وعبد الرحمن أيمن، لتدريبات بدنية وفنية شاقة، حيث حرص الجهاز الفنى على زيادة معدل التمرين بشكل تريجى حرصًا على عدم تعرض اللاعبين للإصابة فى ظل عودتهم من فترة راحة طويلة.

المهدى سليمان

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام مصر المقاصة، بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.

أحمد الشناوى

وتسود حالة من القلق لدى الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، وكذلك إدارة النادى، بسبب العروض التى انهالت على اللاعبين فى الفترة الأخيرة، حيث يخشى مسئولو الفريق السماوى من انشغال اللاعبين بتلك العروض وعدم التركيز فى المرحلة المقبلة، والتى تشهد عودة منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقة، ويعد الفريق السماوى على بعد خطوات من تحقيق اللقب خاصة بعدما نجح فى الوصول للدور نصف النهائى وينتظر مواجهة فريق حوريا الغينى، بخلاف الاستعداد لعودة مسابقة الدورى وسعى بيراميدز للوصول لمركز يجعله يشارك فى دورى ابطال افريقيا الموسم المقبل.

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أحمد دعدور

وحذر الجهاز الفنى اللاعبين من الانشغال بالعروض وفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددًا على ضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق لقب الكونفدرالية وحصد بطاقة التأهل لدورى أبطال أفريقيا عن طريق انهاء مسابقة الدورى فى مركز متقدم، وبعدها سيرتفع أسهم اللاعبين فى بورصة الانتقالات.

أيمن عبد الرحمن

وتلقى لاعبى بيراميدز فى الفترة الأخيرة العديد من العروض، حيث رصد الزمالك على قائمة صفقاته المطلوبة من بيراميدز 3 لاعبين وهم نبيل عماد دونجا والذى وقع على عقود انضمامه للفارس الأبيض لمدة 4 سنوات مقبلة وينتظر موافقة ناديه على الرحيل والانتقال للقلعة البيضاء، ورجب بكار الذى يعد ثانى اللاعبين المطلوبين فى الزمالك من بيراميدز، وبعدهم عبد الله بكرى الذى سيكون البديل حال رفض مسئولو بيراميدز رحيل دونجا أو بكار.

كما عُرض على الزمالك وعن طريق أحد وكلاء اللاعبين الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز، لدراسة إمكانية التعاقد معه من عدمه، لاسيما وأن بعض التقارير الغانية أشارت إلى أن اللاعب الغانى يريد الرحيل عن بيراميدز فى نهاية الموسم وبدء البحث عن ناد آخر لخوض تجربة جديدة معه.

وفى نفس التوقيت عاد البوركينى إريك تراورى صانع ألعاب بيراميدز على قائمة صفقات النادى الأهلى، حيث كانت هناك مفاوضات سابقة بين النادى الأحمر واللاعب، وأكد وكيل أعمال إريك أنه سبق ووقع مرتين للأهلى إلا أن المفاوضات لم تكتمل، الأمر الذى يجعل من المحتمل أن يفتح مسئولو النادى باب المفاوضات من جديد لضم اللاعب من بيراميدز.