شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصبح رمضان صبحي أغلى صفقة بالدوري المصري بعد عرض بيراميدز 200 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الأندية المصرية والعالمية، إلا أن الأندية الاستثمارية ومنها بيراميدز في مصر ما زال يغرد منفردًا في أسعار صفقات اللاعبين، وآخرها العرض الخيالي الذى ترددت أنباء عن تقديمه لرمضان صبحي نجم الأهلي.

ويمثل رمضان صبحي نجم هيدرسيفيلد الإنجليزي ومنتخبنا الوطني والمعار للأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، مطمعًا للعديد من الأندية، سواء في مصر أو خارجها، نظرًا لإمكانيات اللاعب الكبيرة التي ترفع من كفاءة هجوم أي نادي يلعب اليه.

واستقر نادي هيدرسفيلد على بيع رمضان صبحي نهاية الموسم الجاري، إلا أن النادي الإنجليزي لا يزال متمسكًا بطلباته المادية الكبيرة الخاصة ببيع رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري، والتي لم تقل حتى هذه اللحظة عن 7 ملايين إسترليني، وفقا لتأكيدات الإدارة الحمراء الأمر الذى يعقد إمكانية حفاظ الأهلي عليه، خاصة أن المبلغ المرصود لشرائه بعد صرف النظر عن فكرة استعارته مجددا هو 3 ملايين إسترليني فقط.

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ولم يدخل أى نادى مصرى فى مفاوضات رسمية مع هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي، والـ3 عروض المتواجدة على طاولة النادي الإنجليزي أحدهم من النادي الأهلي، وهو العرض الذي وصلت قيمته لـ3 ملايين إسترليني وعرضين آخرين من الدوري الألماني والبرتغالي.

لكن مصدر مطلع داخل بيراميدز أثنى على قدرات رمضان صبحي، مؤكداً أنه لاعب كبير ويمثل إضافة نوعية لهجوم أي فريق ينضم إليه، ولكن اللاعب يفكر فى خوض تجربة الاحتراف مُجدداً وفى حال بقائه بمصر يفضل الاستمرار في الأهلي، وهو الأمر الذى أكده رمضان لأحد الوسطاء والذي تحدث معه عن إمكانية الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم الجديد على أن يتحمل بيراميدز ما يقارب من 200 مليون جنيه.