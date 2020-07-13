شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف مشجع شرط استضافة البطولات الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولي لتنس الطاولة وضع شرط خاص بالحضور الجماهيري ضمن الشروط الخاصة باستضافة البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة، بأن يصل عدد المشجعين في صالة البطولة إلى 5 آلاف فردًا، بالإضافة إلى بث المنافسات والاهتمام الإعلامي بها، حتى يتم الموافقة على إقامة البطولة في دولة بعينها، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الاتحاد الدولى مع مسئولي الاتحادات المحلية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وبحضور رئيس الاتحاد الأفريقى ونواب الاتحاد الدولى للعبة .

من جانبه قال معتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة ، إن شرط الاتحاد الدولى ، ليس مضلعًا، خاصة أن مصر سبق لها استضافة الكثير من البطولات الدولية، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرا، وهو ما رآه مسئولو الدولى للعبة، إضافة إلى أن الاتحاد الدولى وضع مصر ضمن الثلاثة دول الأكثر مطابقة لشروط استضافة البطولات بجانب تونس ونيجيريا بالإضافة إلى أن هناك شركة راعية جديدة بالاتحاد الدولى ستمنح الأخير جوائز وصلاحيات مالية ضخمة حال نجاح الدول في استضافة البطولات التي تؤل إليها.

كان الاتحاد الدولى لتنس الطاولة أكد أن مصر من أكثر الدول التي تنطبق عليها شروط استضافة البطولات، لذلك سيكون لها الأولوية لاستضافة البطولات العالمية الفترة المقبلة، خاصة أنها سبق واستضافت بطولة عالمية فترة الثلاثينيات.