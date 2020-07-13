شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى ينشر صورته على طائرة ورقية عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباهى الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بدعم الجماهير وحبهم، حيث قام اللاعب بنشر صور عبر استورى صفحته الشخصية على إنستجرام، لبنت صغيرة ترتدى قميص الزمالك رقم 13 ويحمل اسم "فرجانى ساسى" وأمامها لافتة كبيرة عليها البطولات التى توج بها الفارس الأبيض ومكتوب "رابطة عشاق الزمالك.. نادى القرن الأفريقى".

كما شارك ساسى متابعيه عبر إنستجرام بصورة أخرى لشاب يحمل طائرة ورقية، عليها صورة فرجانى ومكتوب عليها: "نادى القرن الحقيقى".

وكان فرجاني ساسي، انضم السبت الماضى، لمعسكر الفريق ببرج العرب وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما التى جاءت سلبية، ويتواجد الزمالك حالياً فى معسكر بمدينة برج العرب حيث قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال معسكر برج العرب الذى انطلق يوم الخميس الماضى ويستمر لمدة 15 يوما استعداداً لعودة المنافسات الكروية.

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كما انضم اليوم، ناشئو الزمالك لمعسكر الفريق استعدادًا لخوض مباراة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الرجاء البيضاوى المغربى، والمقرر إقامتها من مباراة واحدة، خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث انضم سيف فاروق جعفر من مواليد 1999، وحسام أشرف وياسين مرعى ومحمد حسام "بيسو" وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد وحاتم محمد من مواليد 2001، إلى المعسكر ظهر اليوم، عقب إجرائهم المسحتين الطبيتين للكشف عن فيروس كورونا.

وكان اللاعبون قد خضعوا لمسحة بصحبة أفراد الفريق يوم الثلاثاء الماضى، والمسحة الثانية أول أمس، كما قاموا بعمل القياسات الطبية والبدنية المطلوبة، ومن المقرر أن ينخرط هؤلاء الناشئون بتدريبات الزمالك مساء اليوم.

ووصل الزمالك إلى برج العرب، ظهر الخميس الماضى، بعدما غادرت النادى بأتوبيسين لتطبيق التباعد الاجتماعى وخوفا من تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا.