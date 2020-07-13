شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُركز على التدريبات الخططية في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة تدريبية بالكرة الطائرة، في نهاية المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بعد الانتهاء من الجانب الخططي الذي اشتمل عليه المران، ويركز فايلر على التدريبات الخططية بعد الانتهاء من مرحلة تجهيز اللاعبين بدنيًّا، عقب العودة إلى التدريبات بعد فترة توقف تجاوزت الأشهر الثلاثة، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وواصل الجهاز الفني بالأهلي تنفيذ التدريبات الخططية في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وقسم رينيه فايلر، المدير الفني، اللاعبين إلى مجموعتين، للتدريب على بناء الهجمة بمشاركة حارسين، والتركيز على الكرات العرضية.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة مطولة مع محمد محمود لاعب الفريق، على هامش المران، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التقدم في برنامجه التأهيلي، الذي يخوض مراحله الأخيرة قبل العودة للمشاركة بشكل كامل في مران الفريق.

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، وتعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، وتعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات، ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.