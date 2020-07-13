شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يغلق التعليقات عبر ألبوم صور جديد بصحبه ابنته في البحر والمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب حسام عاشور، نجم المنتخب الوطني والنادى الأهلى السابق، على نشر مجموعة صور جديدة تجمعه مع ابنته، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي اضطر فيها إلى إغلاق التعليقات على المنشور.

وشهدت الأيام الماضية انتهاء العلاقة بين حسام عاشور لاعب الأهلى وإدارة ناديه، بعد الفيديوهات والتصريحات التى خرج بها فى الفترة الأخيرة، والتى أثارت غضب مسئولى القلعة الحمراء من اللاعب وكذلك الجماهير.