- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يغلق التعليقات عبر ألبوم صور جديد بصحبه ابنته في البحر والمنزل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب حسام عاشور، نجم المنتخب الوطني والنادى الأهلى السابق، على نشر مجموعة صور جديدة تجمعه مع ابنته، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي اضطر فيها إلى إغلاق التعليقات على المنشور.
وشهدت الأيام الماضية انتهاء العلاقة بين حسام عاشور لاعب الأهلى وإدارة ناديه، بعد الفيديوهات والتصريحات التى خرج بها فى الفترة الأخيرة، والتى أثارت غضب مسئولى القلعة الحمراء من اللاعب وكذلك الجماهير.
وبدأت الأزمة برفض النادى الأهلى تجديد تعاقد حسام عاشور بناء على وجهة نظر فايلر، بناء على ذلك قرر عاشور إعلان اعتزاله فى مباراة ودية يخوضها الأهلى، وتوترت علاقته بالأهلى بعدما اتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، قررت القلعة الحمراء التراجع عن منحه العديد من الاستثناءات، تلقى اللاعب عدة عروض أبرزها ناسيونال ماديرا البرتغالى، عادت الأزمة مجددًا بعد عدم حضوره لإجراءات مسحة كورونا، عاشور زعم أن النادى الأهلى لم يطلب منه الحضور لأخذ المسحة، وكتب عبر إنستجرام: "عمر الرجالة ما تبيع ويا بخت اللى معاه راجل"، فكتب سيد عبد الحفيظ نهاية علاقة عاشور بالقلعة الحمراء.
عاشور شارك مع الأهلى فى 36 مباراة فى آخر ثلاثة أعوام لم يسدد سوى تسديدة واحدة ولم يسجل أهدافًا وصنع هدفين لزملائه فضلا عن صناعة 5 فرص وقطع الكرة 194 مرة ورواغ مرتين فقط.
نال اللاعب شهرة عريضة وبطولات وأرقاما قياسية وبالطبع ملايين لم ينلها لاعب آخر فلقد نجح حسام عاشور فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر
كانت هذه تفاصيل خبر حسام عاشور يغلق التعليقات عبر ألبوم صور جديد بصحبه ابنته في البحر والمنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.