شكرا لقرائتكم خبر عن لينا عرابى بطلة السلاح عن مواجهة التحرش: لو معايا السيف سأواجهه به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترى لينا عرابى بطلة منتخب السلاح أن التحرش لا يعتبر جريمة فقط بل وأيضًا من المفترض أن يعاقب عليه المتحرش، خاصة أنه يؤذى نفس ملهاش أى ذنب غير إنها بنت تتعرض لمواقف غير لائقة فى حياتها اليومية .

وقالت لينا عرابى بطلة السلاح فى تصريح لـ"”الخليج 365”، أنا كلاعبة رياضية لو حصل معايا الموقف ده هدافع عن نفسي ولو وصل الأمر اني لو معايا السيف ممكن أواجه به ومش هخاف ولا أسكت لأني أنا علي حق.

وتابعت لينا: نصيحتي للبنات متخافوش انتن اقوياء.. دافعي عن نفسك و عن حقك انتي مش غلطانة في حاجة هما ناس مريضة ولو جتلكوا فرصة تتعلموا ألعاب للدفاع عن النفس اتعلموها بالعكس مش هتقلل من أنوثتك زي ما الناس بتقول لكن هتفيدك في المواقف دى .

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وتعد لينا عرابى من أبرز نجمات لعبة السلاح لما شاركت فيه من بطولات على الصعيد الدولى والمحلى و الأفريقى وأحرزت عدد من الميداليات على مدار مشوارها فى اللعبة .

ومن المقرر أن يدخل منتخب السلاح فى معسكر مغلق بدءًا من يوم 16 يوليو الجارى بالغردقة استعدادًا لعودة المسابقات مجددا .